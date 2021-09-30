لحظات ممتعة في حياة العائلة الملكية مع نجوم هوليوود (صور)

دائمًا ما نجد أخبار العائلة الملكية البريطانية أمر يتابعه الكثير من الأشخاص، فتلاحقهم بشكل دائم الكاميرات، ومن المعروف أن العائلة المالكة البريطانية بجميع أفرادها تُفضل وتحب السينما بجميع نجومها.

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي تلك الصور واللحظات الممتعة في حياتهم خلال حضورهم مناسبات مختلفة مع العديد من النجوم بحسب موقع "people".

كيت ميدلتون بدت مذهلة بفستان ذهبي مزين بالترتر من تصميم جيني باكهام، وهي تحيي نجم بوند في قاعة ألبرت الملكية بلندن.

ديفيد بيكهام في قصر باكنجهام في 2018 يصافح الملكة اليزابيث في حفل جوائز كوينز للقادة الشباب السنوي.

الأمير هاري مع مغني بون جوفي وجون بون جوفي في لندن في فبراير 2020.

ريس ويذرسبون مع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون خلال حفل جمع تبرعات في لوس أنجلوس.

التقى النجم بيرس بروسنان بالأمير تشارلز في حفل توزيع جوائز Prince's Trust في مارس 2020 ومعهم جيمس نورتون، الذي كان من المتوقع أن يصبح جيمس بوند القادم ، والممثلة البريطانية آنا فريل.

عندما التقى أفراد العائلة المالكة ودوق إدنبرة وملوك هوليوود توم كروز خلال مأدبة عشاء للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس Outward Bound Trust في قصر باكنغهام في مارس 2017.

بدت الملكة اليزابيث متحمسة للجلوس إلى جانب رئيسة تحرير فوغ آنا وينتور أثناء مشاهدتها عرض ريتشارد كوين.

أثناء حضورها عرض Royal Variety Performance في لندن تصافح الاميرة كاميلا دوقة كورنوال الليدي جاجا، وقالت للمغنية الأمريكية: "أحفادي يدعونني غاغا".

أليكسا تشونج خلال لقاء وديًا مع كيت ميدلتون خلال حفل Portrait Gala لعام 2017 في لندن.

الأمير فيليب يتحدث إلى Ant وديسمبر في حفل توزيع جوائز Prince's Trust في The London Palladium في مارس 2018.

كايلي مينوج تتحدث مع مع الأمير ويليام خلال حفل استقبال لمؤسسة Royal Marsden NHS Foundation Trust في قصر باكنجهام في يونيو 2018.

تم تصوير الأمير وليام والأمير هاري جنبًا إلى جنب مع كاني ويست وبي ديدي، في حفل استقبال في ذكرى الاميرة ديانا، في ملعب ويمبلي بلندن عام 2007.

التقت الممثلة كارا ديليفين بأمير ويلز الأمير تشارلز في حفل استقبال استضافته دوقة كورنوال في يوليو 2013 لدعم جمعية خيرية تعمل على إنقاذ الفيل الآسيوي من الانقراض.

لم تستطع الأميرة أوجيني التوقف عن الابتسام عندما التقت كيانو ريفز في حفل UNAIDS في 2016، في سويسرا.

قابلت جيري هورنر من فرقة سبايس جيرلز الأمير تشارلز لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا في مارس 2016.

المغنى هاري ستايلز والأمير هاري، في يوليو 2017 خلال العرض العالمي الأول دونكيرك في أوديون ليستر سكوير.

حضر نيك جريمشو وكلوديا وينكلمان مع الامير تشارلز في حفل جوائز Prince's Trust Celebrate Success في مارس 2017.