الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لحظات ممتعة في حياة العائلة الملكية مع نجوم هوليوود (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

دائمًا ما نجد أخبار العائلة الملكية البريطانية أمر يتابعه الكثير من الأشخاص، فتلاحقهم بشكل دائم الكاميرات، ومن المعروف أن العائلة المالكة البريطانية بجميع أفرادها تُفضل وتحب السينما بجميع نجومها.

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي تلك الصور واللحظات الممتعة في حياتهم خلال حضورهم مناسبات مختلفة مع العديد من النجوم بحسب موقع "people".

كيت ميدلتون بدت مذهلة بفستان ذهبي مزين بالترتر من تصميم جيني باكهام، وهي تحيي نجم بوند في قاعة ألبرت الملكية بلندن.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

ديفيد بيكهام في قصر باكنجهام في 2018 يصافح الملكة اليزابيث في حفل جوائز كوينز للقادة الشباب السنوي.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

الأمير هاري مع مغني بون جوفي  وجون بون جوفي في لندن في فبراير 2020.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

ريس ويذرسبون مع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون خلال حفل جمع تبرعات في لوس أنجلوس.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

التقى النجم  بيرس بروسنان بالأمير تشارلز في حفل توزيع جوائز Prince's Trust في مارس 2020 ومعهم جيمس نورتون، الذي كان من المتوقع أن يصبح جيمس بوند القادم ، والممثلة البريطانية آنا فريل.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

عندما التقى أفراد العائلة المالكة ودوق إدنبرة وملوك هوليوود توم كروز خلال مأدبة عشاء للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس Outward Bound Trust في قصر باكنغهام في مارس 2017.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

بدت الملكة اليزابيث متحمسة للجلوس إلى جانب رئيسة تحرير فوغ آنا وينتور أثناء مشاهدتها عرض ريتشارد كوين.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

أثناء حضورها عرض Royal Variety Performance في لندن تصافح الاميرة كاميلا دوقة كورنوال الليدي جاجا، وقالت للمغنية الأمريكية: "أحفادي يدعونني غاغا".

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

أليكسا تشونج خلال لقاء وديًا مع كيت ميدلتون خلال حفل Portrait Gala لعام 2017 في لندن.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

الأمير فيليب يتحدث إلى  Ant وديسمبر في حفل توزيع جوائز Prince's Trust في The London Palladium في مارس 2018.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

كايلي مينوج  تتحدث مع مع الأمير ويليام خلال حفل استقبال لمؤسسة Royal Marsden NHS Foundation Trust في قصر باكنجهام في يونيو 2018.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

تم تصوير الأمير وليام والأمير هاري جنبًا إلى جنب مع كاني ويست وبي ديدي، في حفل استقبال في ذكرى الاميرة ديانا، في ملعب ويمبلي بلندن عام 2007.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

التقت الممثلة كارا ديليفين بأمير ويلز الأمير تشارلز في حفل استقبال استضافته دوقة كورنوال في يوليو 2013 لدعم جمعية خيرية تعمل على إنقاذ الفيل الآسيوي من الانقراض.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

لم تستطع الأميرة أوجيني التوقف عن الابتسام عندما التقت كيانو ريفز في حفل UNAIDS في 2016، في سويسرا.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

قابلت جيري هورنر من فرقة سبايس جيرلز الأمير تشارلز لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا في مارس 2016.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

المغنى هاري ستايلز والأمير هاري، في يوليو 2017 خلال العرض العالمي الأول دونكيرك في أوديون ليستر سكوير.

18 مرة التقى أفراد العائلة المالكة بمشاهير ستارستروك

حضر نيك جريمشو وكلوديا وينكلمان مع الامير تشارلز في حفل جوائز Prince's Trust Celebrate Success في مارس 2017.

العائلة الملكية البريطانية السينما العائلة المالكة البريطانية الكاميرات النجوم

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