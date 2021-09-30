الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المنشآت الفندقية»: عودة السياحة الإيطالية إلى شرم الشيخ ومرسى علم بداية من أكتوبر

عودة السياحة الايطاليه
عودة السياحة الايطاليه إلى شرم الشيخ ومرسى علم

كشف سامح عبدالمنعم عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن الخارجية الإيطالية قد أصدرت قرارا بالسماح للسائحين الإيطاليين بالسفر إلى شرم الشيخ ومرسى علم باعتبارهم مناطق آمنة من فيروس كورونا دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم، موضحا أنه سيتم تطبيق القرار أول شهر أكتوبر القادم.

وقال عبد المنعم لـ"الدستور"، إن الوجهات المصرية تعد واحدة من الاستثناءات القليلة جدا لقواعد الحجر الصحي الصارمة في إيطاليا، حيث أنه يتوجب على الإيطاليين الذين يزورون أي وجهة أخرى خارج الاتحاد الأوروبي الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم.

ولفت إلى أن القرار سيؤثر إيجابيا على السياحة المصرية، حيث ستزيد من إقبال  للوفود الإيطالية خلال الموسم الشتوي المقبل.

وأضاف أن قرار عودة السياحة الإيطالية وسبقتها عودة  السياحة الإنجليزية والروسية إلى المدن السياحية المصرية، وفي القريب العاجل ستعود الحركة السياحة الاسكندنافية والبلجيكية والهولندية، الأمر الذي يؤكد أن السياحة في مصر في طريقها للتعافي.

وتوقع أن تشهد معدلات نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ارتفاعا خلال الموسم الشتوي بعد عودة الأسواق الكبرى المصدرة للسياحة لمصر.

المملكة المتحدة إيطاليا شرم الشيخ عودة السياحة مرسى علم السياحة المصرية

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