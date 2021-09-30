وزيرة التضامن: معاصر زيتون لخدمة أهالي سيناء بتمويل يزيد على مليوني جنيه

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة من أهالي سيناء بدءا من تيسير إجراءات تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة وتوفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة، وزيادة أعداد القوافل والمساعدات الغذائية لأهالي سيناء، بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة في سيناء وتحت إشراف الوزارة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها اليوم الخميس لمحافظة شمال سيناء، حيث شاركت مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في لقاء أسر 15 شهيد وعدد من المصابين في العمليات الأمنية والحوادث الإرهابية، كما شاركت القباج في احتفالية لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "بر أمان"، وفي اجتماع مع محافظ شمال سيناء وأعضاء مجلس النواب عن سيناء.

وحول المشروعات المخطط تنفيذها قريبا بشمال سيناء أوضحت القباج أن أهمها مشروع إقامة معاصر زيتون لخدمة أهالي سيناء بتمويل يزيد على مليوني جنيه وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجامعة العريش، بجانب افتتاح أول وحدة تدريب وتوظيف لبرنامج فرصة بمحافظة شمال سيناء التي ستقدم استشارات فنية وتدريب مهني لشباب وفتيات المحافظة، حيث ستقوم الوزارة بتسليم 400 من هؤلاء الشباب تمويلا بقيمة 15 ألف جنيه لكل منهم للعمل بتربية الأغنام.

وأوضحت أن الوزارة ستقوم أيضا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية كنوز البردويل لإنشاء وتسليم 300 مشروع إنتاجي ووحدات إنتاجية بتمويل 4.4 مليون جنيه من الوزارة، منها إنشاء خط إنتاج لصناعة الملابس الجاهزة، بالإضافة لمشروعات متناهية الصغر ومنح ٤٠ نول وخامات إنتاج لـ ٤٠ سيدة تم تدريبهن على صناعة السجاد والكليم اليدوي ضمن برنامج التمكين الاقتصادي وهو ما سيوفر فرص عمل لـ ١٢٠ فردا مع توفير تصميمات فنية لتطوير عملهم ومساعدة في تسويق إنتاجهم ضمن المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير"، بجانب تطوير مركز التكوين المهني التابع للوزارة في شمال سيناء باستثمارات ٥ ملايين جنيه وفتح ورش جديدة في مجال صناعة السجاد والكليم وأخرى تدريبية على مجال تصفيف الشعر والتجميل.