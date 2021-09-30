الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القومي للمرأة» ينظم قافلة طبية لتطعيم السيدات بلقاح كورونا بالإسكندرية

تطعيم ضد فيروس كورونا
تطعيم ضد فيروس كورونا

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، فرقة طبية لتطعيم السيدات ضد فيروس كورونا، في إطار دور المجلس في التوعية بأهمية التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا.

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تطعيم ضد فيروس كورونا

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إنه بالتعاون مع الدكتور سعيد السقعان وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، تم صباح اليوم، تحرك فرقه طبية متنقلة لمقر الفرع لتطعيم المجموعه الثانية من السيدات فوق سن الخمسين، واللاتي قام الفرع بتوعيتهن ومساعدتهن في التسجيل على موقع وزارة الصحة لحجز طلب الحصول على اللقاح.

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تطعيم ضد فيروس كورونا

وتابعت أنه على مدار اليوم تم تطعيم 35  سيدة بالجرعة الأولى من لقاحي أسترازينكا وسينوفاك، كما تم عمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي و الأمراض المزمنة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

تطعيم ضد فيروس كورونا
تطعيم ضد فيروس كورونا
تطعيم ضد فيروس كورونا
تطعيم ضد فيروس كورونا
تطعيم ضد فيروس كورونا
تطعيم ضد فيروس كورونا
المجلس القومي للمرأة لقاح فيروس كورونا الإسكندرية فرقه طبية متنقلة الحصول على اللقاح 100 مليون صحة

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