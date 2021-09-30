«القومي للمرأة» ينظم قافلة طبية لتطعيم السيدات بلقاح كورونا بالإسكندرية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، فرقة طبية لتطعيم السيدات ضد فيروس كورونا، في إطار دور المجلس في التوعية بأهمية التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا.

تطعيم ضد فيروس كورونا

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إنه بالتعاون مع الدكتور سعيد السقعان وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، تم صباح اليوم، تحرك فرقه طبية متنقلة لمقر الفرع لتطعيم المجموعه الثانية من السيدات فوق سن الخمسين، واللاتي قام الفرع بتوعيتهن ومساعدتهن في التسجيل على موقع وزارة الصحة لحجز طلب الحصول على اللقاح.

تطعيم ضد فيروس كورونا

وتابعت أنه على مدار اليوم تم تطعيم 35 سيدة بالجرعة الأولى من لقاحي أسترازينكا وسينوفاك، كما تم عمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي و الأمراض المزمنة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

تطعيم ضد فيروس كورونا

تطعيم ضد فيروس كورونا