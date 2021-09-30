كيت ميدلتون تتألق بـ بدلة أرجوانية على طراز الملوك (صور)

وصلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون إلى أيرلندا الشمالية، أمس، مع الأمير ويليام بإطلالة رائعة، حيث شوهدت وهي ترتدي بدلة أرجوانية من تصميم إميليا ويكستيد، وبدت جذابة للغاية على كيت ميدلتون، ولاستكمال هذه الإطلالة قامت بإقران السترة والبنطال مع بلوزة سوداء، واختارت ارتداء حذاء بكعب أسود.

بينما قامت بربط شعرها للخلف على شكل ذيل حصان، وكانت تحمل في يدها حقيبة يد سوداء، وفقا لموقع insider.

سبب جولة كيت وويليام في أيرلندا

وتم تصوير الدوقة وهي تقوم بجولة في حرم جامعة أولستر ماجي في لندنديري بهذا الزي مع زوجها الأمير ويليام، حيث إنه من المقرر أن تلتقي كيت وويليام مع الطلاب في الجامعة في أيرلندا الشمالية طوال رحلتهما اليومية، وبشكل خاص طلاب كلية التمريض؛ لسماع المزيد عن تجاربهم في الدراسة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، كما سيلتقيان طلاب الطب الجدد ويزوران اتحاد طلاب الجامعة.

يأتي ظهورهما في أيرلندا الشمالية اليوم بعد أن خطف الأميران الأنظار على السجادة الحمراء في لندن أثناء العرض الأول لفيلم "لا وقت للموت".

إطلالة كيت ميدلتون بفستان ذهبى على السجادة الحمراء

وظهرت كيت ميدلتون، يوم الثلاثاء، أثناء العرض الأول لهذا الفيلم بفستان ذهبي من جيني مطرز بالترتر، ويعد هذا الفستان إحدى لحظات الموضة الجريئة الوحيدة لدوقة كامبريدج هذا الأسبوع.

وقام الأميران بمشاركة صورة لهما على «إنستجرام»، ظهر فيها والد ويليام الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، وكتبا على الصورة: نحن سعداء بمشاهدة فيلم «لا وقت للموت» مرة أخرى على شاشتنا الكبيرة.

جدير بالذكر أن فيلم «لا وقت للموت» هو فيلم بوند الخامس والعشرون، وآخر فيلم لدانيال كريج بعد 15 عامًا في هذا الدور.

وساعد الممثلون والمخرجون والمصورون السينمائيون وجميع المشاركين في هذا العمل في جعل الفيلم مميزًا للغاية.