الصحة الألمانية: الحكومة دفعت 1.6 مليار يورو لمراكز تطعيم كورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الخميس أن الحكومة الاتحادية دفعت حتى الآن 1.6 مليار يورو للولايات لتشغيل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك في رد من الوزارة على سؤال عن هذا الموضوع، ويتعلق رد الوزارة بالوضع حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

ويمكن للولايات أن تقدم في وقت لاحق فواتير المصروفات للمكتب الاتحادي للضمان الاجتماعي المختص بهذه المدفوعات.

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على تقليل عدد وقدرات عمل مراكز التطعيم الإقليمية (التي تجاوز عددها 400 مركز في بعض الفترات) أو غلقها بحلول نهاية سبتمبر.

ولا تزال الحكومة الاتحادية تضطلع بجزء من تمويل هذه المراكز.

وأوضحت الوزارة أن أغلب الولايات أغلقت مراكز التطعيم لديها وصارت تعتمد على فرق التطعيم المتنقلة وذلك إلى جانب تقديم التطعيم في عيادات الأطباء.

وتعتزم بعض الولايات الإبقاء على فتح عدد صغير من المراكز.

وكانت المراكز الإقليمية قد تم إنشاؤها مع بداية حملة التطعيمات، وجاء ذلك على خلفية متطلبات تتعلق بتوفير تبريد قوي للقاحات والالتزام بنظام أولوية صارم للشرائح السكانية المعرضة للخطر وذلك بسبب ندرة اللقاحات آنذاك.

وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس زيادة طفيفة بمعدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى بين كل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 63، مقابل 61أمس الأربعاء، و1ر63 قبل أسبوع.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 12 ألفا و150 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و 67 وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل 10 آلاف و696 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع، و 115 وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع العام الماضي أربعة ملايين و227 ألفا و501 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك بكثير، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الخميس أن إجمالي عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 93 ألفا و638 شخصا.