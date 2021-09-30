الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الشيباني»: ضخ 430 ألف أسطوانة بوتاجاز خلال الموسم الشتوي بمطروح

اسطوانات البوتاجاز
اسطوانات البوتاجاز

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح أنه تم وضع خطة لتوفير أسطوانات البوتاجاز استعداداً لاستقبال الموسم الشتوي، عن طريق زيادة حصص البوتاجاز لتصل 430,000 اسطوانة شهريا لتكفي احتياجات المواطنين بفارق لا تقل عن 50 ألف أسطوانة زيادة  مقارنة للموسم الصيفي والتي تقل فيه معدلات الاستهلاك عن الموسم الشتوي نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك لسخانات الغاز للبوتجاز ومزارع الدواجن للتدفئة خلال الدورات الإنتاجية.

وأكد "الشيباني" لـ"الدستور" أنه وفقا للخطة خلال الموسم الشتوي الذي يتم رفع حالة الطوارئ تجنبا من تقلبات الطقس يتم تشكيل فريق عمل رقابي للمرور على المستودعات يوميا للتأكد من متابعة مستودعات البوتاجاز في صرف الحصص البوتاجاز من مصانع التعبئة لغاز البوتاجاز وتوزيعها على المواطنين بالأسعار الرسمية 65 جنيها للاسطوانة  المنزلية الصغيرة والاستخدامات في المنازل وتوصيلها بنظام الدليفري بزيادة 5 جنيهات على الأسطوانة الواحدة وحسب المسافات.

مطروح وزارة التموين الصيفي تشكيل الطقس خطة الباعة الجائلين الشتاء مزارع الدواجن اسطوانات البوتاجاز سخانات الغاز تقلبات الطقس

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