الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

497 ألف جنيه دعم للمشروعات الصغيرة خلال 2021 بالمنيا

اللواء ياسر عبد العزيز
اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا

أعلنت إدارة التنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أنه تم تدعيم 79 مشروعًا ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 497 ألف جنيه خلال العام الجاري وذلك لتشجيع الشباب وتدعيمهم.

وأكدت المهندسة امال محمد سيد مدير إدارة التنمية أنه تم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري لمبلغ 497 ألف جنيه لعدد 79 مشروع منها (23 إناث ـ 56 ذكور) تنوعت ما بين مشروعات تسمين وعطارة وبقالة الخضروات.. إلخ، بفائدة ميسرة تشجيعًا للشباب وتوفيرًا لفرص عمل لهم.

ومن جانبه قال اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لا تألوا جهدًا بتقديم كافة الدعم للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إدارة التنمية وذلك بتقديم قروض ميسرة لأصحاب تلك المشروعات لتنمية وتطوير مشروعاتهم ونجاحها مما يعود بالنفع المادي على أسرهم وذويهم.

وأشار رئيس المركز والمدينة المنيا أن الوحدة المحلية من خلال إدارة خدمة المواطنين برئاسة ملاك عادل مدير ادارة خدمة المواطنين قامت بفحص جميع الشكاوى والطلبات الواردة للإدارة من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المركز التكنولوجي والذي بلغ عددها 1861 طلب وشملت شكاوى متنوعة منها (توفير إسكان أولي للرعاية والأسر الأكثر احتياجًا وأخرى للمتضررين من انقطاع مياه الشرب واخرى خاصة بالتشجير وزراعة الأشجار وعدم ترخيص الأكشاك وغيره من الشكاوى ويتم التعامل معها وفحصها ومخاطبة الجهات المختصة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هناك متابعة دائمة ومستمرة وعلى مدار الساعة لكافة أعمال والجهود التي تقوم بها مختلف الإدارات التابعة للوحدة المحلية  لرفع كفاءة العمل في كافة القطاعات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين تنال رضاهم.

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المنيا 497 ألف جنيه دعم 79 مشروع للشباب خلال العام الجاري المهندسة أمال محمد سيد اللواء ياسر عبد العزيز

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وائل لطفي

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