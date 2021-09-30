المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تحث الحوامل على تلقي لقاح كورونا

حثت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) النساء الحوامل أو المرضعات على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأظهرت البيانات وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل"، أن لقاحات فيروس كورونا لا تزيد من خطر الإجهاض أو التشوهات الخلقية للجنين، وليس لها أي آثار سلبية على الخصوبة.

وبحسب الـ CDC، فقد تم تطعيم 31% فقط من الحوامل ضد كورونا، وتختلف معدلات التطعيم بشكل ملحوظ حسب العرق، مشيرة إلى 15.6% فقط من الحوامل من العرق الأسود غير اللاتيني حصلن على اللقاح، وهو أدنى مستوى بين التركيبة السكانية الأمريكية.

وأبلغت الوكالة عن 22 حالة وفاة مرتبطة بكورونا بين الحوامل في أغسطس، وهي أعلى نسبة في شهر واحد.

وقالت مديرة المراكز، روشيل والينسكي، في بيان إنه: "يمكن أن يكون الحمل وقتا خاصا ومرهقا، والحمل أثناء الجائحة يمثل مصدر قلق إضافي للعائلات، أنا أشجع بشدة النساء الحوامل أو اللاتي يفكرن في الحمل على التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن حول الفوائد الوقائية للقاح، للحفاظ على سلامة أطفالهن وأنفسهن".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أوصت في وقت سابق بأن تحصل الأمهات المرضعات على لقاح ضد عدوى فيروس كورونا.

ويعتقد خبراء المنظمة أن الأطفال الذين يولدون من امرأة تم تلقيحها ليسوا في خطر وقد يتلقون الحماية من الأم نتيجة تطعيمها.

وأوصت المنظمة بإدراج النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من أمراض أخرى على المجموعة ذات الأولوية للتطعيم ضد COVID-19، لأنهم معرضون لخطر الإصابة بشكل خطير من المرض.

وأظهر إحصاء لرويترز اليوم، أن أكثر من 233.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و977224.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.