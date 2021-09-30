الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

⁦⁩ختام فعاليات المعسكر التثقيفي والترفيهي والتى أقيم بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية

⁦⁩ختام المعسكر التثقيفي والترفيهي بالمدينة الشبابية في أبو قير

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

كرم معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، ومديري عموم رعاية الشباب ومديري الإدارات بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، في ختام فعاليات برنامج إعداد القادة التخصصي "المعسكر التثقيفي والترفيهي"، والتي أقيم بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ومن جانبه، تقدم الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، بالشكر للمشاركين لما قدموه من أفكار ومبادرات بناءة، مؤكدًا أنه سيتم دراسة جميع التوصيات التي أسفر عنها المعسكر وتنفيذها على أرض الواقع.

 وأشار إلى أن معهد إعداد القادة على استعداد كامل لدعم أي نشاط داخل الجامعات المصرية، وأن جميع الأفكار التي طرحت خلال فعاليات هذا الفوج، هى نواة العمل خلال الفترة القادمة.

كما وجه  الشكر إلى أبو عوف كامل مدير المدينة الشبابية، على حسن استقباله لهذا الفوج.

وتضمن فعاليات برنامج إعداد القادة التخصصى محاضرة عن الاتحادات والأنشطة الطلابية لوضع رؤية مستقبلية، وحاضر بها  الدكتور محمد غنيم مستشار الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة، وكذلك محاضرة عن الأمن القومي المصري وعلاقته بـالمؤامرات الغربية.

قناة السويس كريم الجامعات باب بالاسكندرية الجيل رعاية الشباب الجامعات المصرية

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