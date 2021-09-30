الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الرعاية الصحية: مستشفى الحياة بورفؤاد تضم وحدة للسمعيات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل

الرعاية الصحية: مستشفى «الحياة» ببورفؤاد تضم وحدة للسمعيات مجهزة بأحدث التقنيات

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، يومًا علميًا للسمع، وذلك بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، باعتبارها  أول مستشفى تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية  يضم وحدة مخصصة للسمعيات والتخاطب للأطفال وتقدم خدماتها لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة من الكبار والصغار في هذا التخصص.

وتابع بيان الهيئة، استهدف "اليوم العلمي للسمع"، تدريب كافة أطباء وزمالة طب الأسرة بمراكز ووحدات صحة الأسرة بمحافظة بورسعيد، من خلال محاضرات نظرية، على مراحل تطور حاسة السمع لدى الاطفال، والحوكمة الاكلينيكية، وآلية الإحالة وفقًا لتشخيص حالات ضعف السمع لدى الأطفال من مراكز ووحدات صحة الأسرة إلى المستشفى، بينما ألقى المحاضرات خلال اليوم العلمي كل من، الدكتور السيد خلف حسان "استشاري طب الأطفال ومدرب الزمالة المصرية"، الدكتور مهاب شحاتة "أخصائي الأنف والأذن والحنجرة".

فيما ارتكزت محاور اليوم العلمي، على استعراض أسباب ضعف السمع، وطرق قياسه، ومتابعة النمو الذهني وحواس السمع والنطق لدى الأطفال وحديثي الولادة، وتوعية الأطباء بمنهج تثقيفي للأسرة بكيفية الاكتشاف المبكر لعيوب السمع والكلام لدى الأطفال، وكذلك الاكتشاف المبكر للإعاقة السمعية واللغوية ودواعي الإحالة لمراكز علاج السمع والكلام.

بينما اختتم اليوم العلمي للسمع، الذي نظمته إدارة التدريب وتنمية المواهب بالهيئة، بمناقشة وسائل علاج ضعف السمع سواء عند الأطفال أو الكبار، ودور الهيئة بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص، في توفير أفضل أنواع السماعات الطبية بأعلى وأحدث التكنولوجيا الطبية للحصول على أفضل النتائج لكافة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على أهمية عقد الأيام العلمية في كافة التخصصات الطبية بشكل دوري بما يسمح بتطوير مهارات الأطباء والاطلاع على أحدث ما توصل إليه الطب في العالم، ودعم الأبحاث من خلال تبادل المعرفة ومواكبة أحدث الممارسات الطبية في مجال التشخيص، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك من خلال التعرف على أفضل الممارسات والبروتوكولات الدولية، وذلك بهدف تقديم خدمات صحية شاملة ذات جودة عالية وتواكب المعايير العالمية للمنتفعين.

يشار إلى أن وحدة السمعيات وكشف ضعف السمع المبكر عند حديثي الولادة، بمستشفى الحياة "بورفؤاد" ببورسعيد، تعمل بأحدث الأجهزة الطبية، منها جهاز الانبعاث الصوتي، والذي يقيس السمع عند حديثي الولادة وعند الكبار عن طريق قياس استجابة قوقعة الأذن للأصوات، وأيضًا جهاز قياس ضغط الأذن الوسطى والذي يقوم بقياس رد فعل عضلة الأذن مع الصوت، و تحديد وظائف الأذن الوسطى، وقياس السمع بالنغمات، كما يتوفر بالوحدة أيضًا جهاز قياس السمع بالنغمات، والذي يقيس السمع مع تفسير الكلام، وقياس درجة السمع عند الأطفال أقل من 4 سنوات مع تفسير الكلام، كما توفر مستشفى الحياة بورفؤاد عيادة طب التخاطب، لعلاج اضطرابات اللغة، اضطرابات النطق، أمراض الصوت، وصعوبات التعلم.

مستشفى بورفؤاد الرعاية منظومة تقنيات

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وائل لطفي

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