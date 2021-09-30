ختام فعاليات الدورة الأولي بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظة مطروح

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، ختام فعاليات الدورة الأولى والتي تم تنظيمها بأحد فنادق مدينة مرسى مطروح بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن الدورة تأتي بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظة مطروح وبهدف صقل وبناء قدرات السادة المعلمين عن أساليب التعلم النشط لجعل النظرية بيئة جاذبة للطفل بالإضافة إلى كيفية تفعيل عمل وحدة حماية الأطفال من خطر التسرب من التعليم بالمدارس.

وتابع وكيل تعليم مطروح البيان العملي المبسط الذي نفذه المتدربون مع ختام الدورة التدريبية تناول أهمية تطبيق مفهوم التعلم النشط داخل المدارس وتأثيره الايجابي علي زيادة الحصيلة المعرفية لأبنائنا الطلاب.

وقام وكيل تعليم مطروح بتكريم القائمين علي تنظيم وإعداد الدورة تقديرًا للتنظيم المتميز والإعداد الجيد والجهد المثمر.