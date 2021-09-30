وزيرة البيئة: دعم مالي ولوجستي للشباب لمشاركة فاعلة بموضوعات تغير المناخ

شاركت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الخاصة بالشباب "youth 4 climate" التى تعقد على هامش المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي تعقده وزارة التحول البيئي الإيطالية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر القادم، لاستعراض المقترحات المقدمة من قبل الشباب المشاركين لمواجهة التحديات المناخية.

وتضمنت الجلسة قيام مندوبين من الشباب بتقديم مقترحاتهم ومبادراتهم الشبابية حول الموضوعات البارزة المتعلقة بتغير المناخ والتعافى الأخضر ومشاركات الجهات الفاعلة الغير حكومية، والمجتمعات المعنية بالمناخ.

وأكدت فؤاد على أهمية مشاركة الشباب فى عمليات صنع القرار الخاصة بموضوعات التغيرات المناخية، مطالبةً بضرورة تقديم الدعم المالى والإدارى واللوجيستى للشباب من أجل مشاركات أكثر فاعلية.

كما أشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى ضرورة الإتجاه نحو الطاقة النظيفة والعمل على إنتقال عاجل وشامل ومتنوع للطاقة بحلول عام 2030 يعطي الأولوية لكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، والإتجاه نحو التخلص التدريجى من صناعة الوقود الأحفوري بحلول عام 2030 مع عدم قبول أى جهات فاعلة الاستثمار في الوقود الأحفوري، مشددةً على ضرورة العمل على تمويل بناء القدرات والبحوث ومشاركة التكنولوجيا لضمان الانتقال بوظائف لائقة، وتوفير الدعم الكافي للمجتمعات المتضررة والضعيفة.

وطالبت فؤاد بضرورة تعزيز وسائل التنفيذ المتنوعة لمساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والتوجه نحو الحلول القائمة على الطبيعة باعتبارها استراتيجية رئيسية لمعالجة قضية التغيرات المناخية، مشيرةً إلى ضرورة دمج موضوعات تغير المناخ في المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف الوطنية.

كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي بشأن التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى والعمل على تدريب الصحفيين والمراسلين على نقل المعلومات الخاصة بتأثيرات التغيرات المناخية بشفافية مع العمل على تبسيط النتائج العلمية، وتسهيل فهم السياسات الخاصة بتغير المناخ. .