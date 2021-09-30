«الطيار المجنون» في احتفالات مدارس النيل بذكرى نصر أكتوبر الإثنين المقبل

تحتفل مدراس النيل المصرية فرع أكتوبر بذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور البطل اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، الذي لقبته إسرائيل بـ"الطيار المجنون"، الإثنين المقبل.

وقالت مدارس النيل، في بيان صحفي لها، إن ذلك سيكون بحضور المدير التنفيذي لشركة مصر الإدارة التعليمية الدكتورة أماني الفار، ومدير عام مدارس النيل المصرية عماد العجان، ومدير مدرسة النيل فرع أكتوبر سارة الأمين، والدكتورة إيلارية عاطف زكي، رئيس قسم الدراسات الاجتماعية.

وكانت قد بدأت الدراسة في مدارس النيل يوم ١٢ سبتمبر الماضي، وتسير العملية التعليمية بها بانتظام دون حدوث أي مشكلات.



في سياق متصل تستعد باقي المدارس للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة إعداد خطة محكمـة للإشراف اليومي لتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت.

ووجهت "التعليم" لمديري المدارس بضرورة الحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسي للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور، إلي جانب تنظيم عملية دخـول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، مديري المدارس من مغادرة المدرسة قبل التأكد مـن خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها المكلف بتلك الأعمال.

ونصحت المعلمين أيضا بعدم مغادرة المعلمين للفصـول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصـة وفـي حالـة المغـادرة للضـرورة القصـوى يقـوم مشرف الـدور بالتواجد بالفصـل لحين عودة المعلم أو توفير بديل، إلي جانب التأكـد مـن خلو المدرسة مـن جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية أو ممارسي الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها والتأكد من تمام مغادرتهم بعد.