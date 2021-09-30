الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بالنصب على مواطنين بزعم شراء شقق سكنية لهم

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس المتهم بالنصب على 3 أشخاص، والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بغرض تسهيل شراء شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت قد أمرت النيابة بضبط وإحضار شخص اتهمه 3 أشخاص بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية، نظير إيجاد شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق بمناطق القاهرة الجديدة. 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم أوهم المواطنين بتسهيل شراء شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق، واستولى منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة، تفيد بقيام شخص بالنصب عليهم فى مبلغ مالية نظير إيجاد شقق سكنية لهم بأسعار أقل من السوق،وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغات وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس نصب نيابة سوق القاهرة

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