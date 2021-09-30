الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

مفوضية الانتخابات العراقية: إعلان النتائج بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الخميس أن نتائج الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل، ستعلن بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وقال القاضي جليل عدنان خلف، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، للصحفيين إن نسبة المشاركة في الانتخابات تتحد بعدد الذين سيدلون بأصواتهم يوم الاقتراع.

وأوضح أنه يحق لأكثر من 21 مليون عراقي، تم تسجيلهم وتسلموا بطاقات الناخبين، التصويت بهذه الانتخابات ، مشيرا إلى أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها بعد الساعة السادسة مساء يوم الاقتراع، ولايوجد أي تمديد لوقت التصويت.

وذكر أيضا أن مفوضية الانتخابات أبعدت 20مرشحا من خوض الانتخابات وستحجب أصواتهم بسبب حصول مخالفات وخلل في وثائقهم الرسمية ويحق لهم الطعن أمام
القضاء العراقي.

القضاء العراقي الانتخابات صناديق الاقتراع العراق رئيس المفوضية

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