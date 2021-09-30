الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقي: انتخابات أكتوبر تمهد لمراجعة منظومة الحكم

برهم صالح
برهم صالح

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، على أن انتخابات أكتوبر تمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم، مشيرا إلى أن هناك استخدام كثير للمال السياسي، دعا المؤسسات الإعلامية إلى التشجيع على المشاركة في الانتخابات.

وقال “صالح”، في مقابلة صحفية لعدد من وسائل الإعلام، إن هنالك تشكيك وتساؤل حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها".

وأضاف: "عملنا على تهيئة مستلزمات الانتخابات"، مبينا أن "العراق، مر بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".

وأشار إلى أن "انتخابات اكتوبر تمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثاً مفصلياً وتمهد لمراجعة منظومة الحكم"، مؤكدا ان "انتخابات تشرين تتوفر فيها ظروف اسهل من سابقتها".

وتابع: "هناك استخدام كثير للمال السياسي"، داعيا "المؤسسات الإعلامية، العمل بمستوى الحدث والتشجيع على المشاركة في الانتخابات".

وأكد الرئيس العراقي للصحفيين، أن “السلطة الرابعة لها دور مهم في تثبيت الخروقات”.

الرئيس العراقي برهم صالح انتخابات اكتوب العراق الانتخابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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