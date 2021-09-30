حبس 3 متهمين بسرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بالمرج

قررت نيابة المرج، اليوم الخميس، حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة عدادات المياه من مداخل المنازل والعقارات بالمرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم “محمود .ع” 28 سنة، "عماد. ف" 28 سنة، عاطل، و"رامى . ع" 26 سنة، عاطل، واعترفوا أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة عدادات المياه بغرض بيها وتمكنوا من سرقة 21 عدادًا.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج عدة بلاغات تفيد بسرقة عدادات المياه الخاصة بمنازلهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتبين أنهم من قاطني المنطقة.

وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة بغرض بيعهم والكسب المادي منهم، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.