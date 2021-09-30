الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال أغسطس

اليابان
اليابان

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الخميس، تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 4.1 % شهريًا، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 2%، بعد ارتفاعها بنسبة 1% خلال يوليو الماضي.
وعلى أساس سنوي سجلت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي تراجعا بمعدل 3.2%،  في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بمعدل 1%، بعد ارتفاعها بمعدل 2.4% خلال الشهر السابق.
كانت بيانات أخرى صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم قد أظهرت تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 3.2 % شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الناتج بنسبة 0.5% بعد تراجعه بنسبة 1.5% خلال يوليو الماضي.
وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي نموا بمعدل 9.3%  في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 8% بعد نموه بمعدل 11.6% خلال الشهر السابق.

وفي سياق متصل، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة بأكثر من اثنين بالمئة الأربعاء، لتقتفي أثر خسائر تكبدتها وول ستريت الليلة الماضية بسبب تزايد المخاوف بشأن التضخم، بينما كان المستثمرون يترقبون نتيجة انتخابات قيادة الحزب الحاكم والتي ستحدد رئيس الوزراء القادم في اليابان.
ونزل المؤشر نيكي القياسي 2.12 بالمئة ليغلق عند 29544.29 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ الثالث من سبتمبر أيلول. 

وخسر المؤشر معظم مكاسبه بعد أن قدم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا استقالته في ذلك اليوم.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.09 بالمئة إلى 2038.29 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 2.04 بالمئة في أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مايو ، إذ تسبب تعمق المخاوف بشأن التضخم إلى رفع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.

اليابان الصناعة اليابانية وزارة الاقتصاد الاقتصاد الناتج الصناعي لليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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