المبعوث النووى الأمريكى يجرى محادثات مع نظيره الكورى الجنوبى بشأن كوريا الشمالية

قال المبعوث النووي الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية سبونج كيم، أن أمريكا لم يتأثر عزمها لمواصلة المسار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية من أجل إخلاء شبة الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية أن كيم قد صرح بذلك في حدث صحفي، بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ أسرع من الصوت في البحر الشرقي، مشددا على أن إطلاق الصواريخ يمثل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وواصفا إياها بالتهديد، كما أضاف أن أمريكا تنتظر رد رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون، واقترحت إجراء الحوار حول مجموعة واسعة من الموضوعات.

الجدير بالذكر أن يجري المبعوث النووي الأمريكي محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي "نوه كيو-دوك" لمناقشة قضايا كوريا الشمالية في جاكرتا اليوم الخميس.

نفذت مجموعة طائرت حربية روسية من طراز "سو- 30 إس إم" و"سو-24 إم" تابعة لأسطول البحر الأسود، عمليات قصف تدريبي في القرم.

وقال رئيس قسم الإعلام في أسطول البحر الأسود الروسي أليكسي روليف، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية:" بحسب سيناريو هذه العمليات التدريبة، تمكنت طائرة استطلاع من اكتشاف تجمعات للعدو المفترض في المنطقة الجبلية، ومن ثم انطلقت قاذفات من طراز "سو-24" ومقاتلات متعددة الأغراض من نوع "سو- 30" لتدمير هذه التجمعات المعادية".

وأضاف :" بعد أن تم رصد وتحديد موقع التجمعات المعادية، قامت هذه الطائرات بقصفها بالصواريخ غير الموجهة ودمرت ما يحاكي مواقع لعدو وهمي"، مشيرا إلى أن الطيارين الروس نفذوا خلال هذه التدريبات عمليات الإقلاع الطارئ من القاعدة الجوية وقاموا بمناورات معقدة للتهرب من وسائل الدفاع الجوي المعادية على ارتفاعات مختلفة.

في سياق اخر ذكر محكمة فى موسكو، أمس الأربعاء، أن السلطات ألقت القبض على إيليا ساتشكوف، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن الإلكترونى الكبيرة (جروب آي.بي) للاشتباه بخيانته للدولة، مضيفة أنه سيظل محتجزاً شهرين، وقالت الشركة إن رجال الأمن فتشوا مكاتب الشركة في موسكو، الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.