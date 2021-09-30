تفاصيل درجات الحرارة فى مصر اليوم الخميس 30-9-2021

نشرت هيئة الأرصاد الجوبة بيانا تفصيليا عن درجات الحرارة المتوقعة التي تشهدها اليوم جميع أنحاء الحمهورية، وقالت الأرصاد إن محافظة القاهرة والوجه البحري تشهدان طقسًا مائلًا للحرارة كذلك بعض مناطق الصعيد، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا ليلا على جميع أنحاء الجمهورية

فيما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا وتشهد مدن شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسًا شديد الحرارة.

درجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 30-9-2021



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات خبرائها حول درجة الحرارة في محافظات مصر، حيث تشهد انخفاضًا ملحوظًا وتقل تدريجيا ابتداء، وتشهد القاهرةً طقسًا معتدلًا رطبًا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومعتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.



وفيما يلي بيان درجة الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات



القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣١ والصغرى ٢١

الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى ٢٩ الصغرى ١٩

الأقصر: درجة الحرارة العظمى ٣٤ الصغرى ٢٣

أسوان: درجة الحرارة العظمى ٣٥ الصغرى ٢٤

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٣ والصغرى ٢٤

الوجة البحري: درجة الحرارة العظمى ٣١ والصغرى ٢١

حنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٤ الصغرى ٢٧

البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٣ الصغرى ٢٦

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٥ والصغرى ٢٤

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٢ والصغرى ٢٢



الرياح

وأضافت الأرصاد الجوية أن الأيام القادمة تشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة. تصل إلى ٥٠ /٦٠ ك في الساعة، بينما تعتدل الرياح على القاهرة الكبرى وضواحيها وبعض محافظات الصعيد، كذلك تقل نسب الإحساس بالحرارة والرطوبة في جميع الأنحاء تدريجيا ابتداءً من الإثنيين المقبل.



الشبورة

وتشهد الطرق السريعة والطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والمحافظات خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر نشاط الشبورة المائية، بينما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة خلال الصباح الباكر سحبًا منخفضة، وذلك يساعد في ارتفاع درجات الحرارة.

الرطوبةً

وكشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبرى درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٦٠ والصغرى إلى ٣٠ بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمي إلى ٦٠ والصغرى ٤٥ ويشهد شمال الصعيد العظمى ٥٠ والصغرى ٢٥ بينما جنوب الصعيد ٣٠ العظمى ١٥ للصغرى.