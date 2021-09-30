الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه الخميس 30- 9-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

يشهد سوق العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار فى الأسواق المالية، حيث نستعرض معكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، وذلك في ظلرغبة كثير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المختلفة، معرفة أسعار صرف الدولار لتحديد التعاملات المالية. 


استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الخميس 

بالإضافة إلى ذلك، فقد شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، حالة من الثبات منذ أيام وخلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك نتيجة توفير الكميات اللازمة من الدولار لتغطية احتياجات السوق المصرفى فى مصر. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

حافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى  15.63 جنيه  للشراء  و15.76 جنيه للبيع حسب أخر سعر صرف اليوم. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية    
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى  15.63 جنيه للشراء  و15.73 جنيه  للبيع.

بينما  سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء  وسجل 15.73 جنيه للبيع.

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء بينما سجل 15،65  للبيع. 

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيه للشراء و و15.74 للبيع. 

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع. 


وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى  15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع. 

وسجل سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري  15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 


سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم 

استقر سعر اليورو في البنك الأهلي عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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