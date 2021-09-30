الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يستعرض موقع “الدستور” لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية  وتتضمن كل من محافطةالقاهرة الكبرى، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس. 


 

مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم  ٤:٢١

وقت الشروق اليوم  ٥:٤٨

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٥

وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٩

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٤٢

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٥٩


 


 

مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية


 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٦

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٣

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٥٠

وقت أذان العصر اليوم   ٣:١٤

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٤٧

وقت أذان العشاء اليوم  ٧:٠٥


 


 

مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء


 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٠

وقت الشروق اليوم       ٥:٣٦

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٣٣

وقت أذان العصر اليوم   ٢:٥٧

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٣٠

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٤٧


 

مواقيت الصلاة في محافطة الأقصر


 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٨

وقت الشروق اليوم       ٥:٤١

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٤٠

وقت أذان العصر اليوم   ٣:٠٤

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٣٧

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٥١


 

مواقيت الصلاة في محافطة أسوان


 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٧

وقت الشروق اليوم       ٥:٣٤

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٤٠

وقت أذان العصر اليوم   ٣:٠٣

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٣٥

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٥٢


 


 

مواقيت الصلاة في محافطة السويس


 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٦

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٢

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٤٠

وقت أذان العصر اليوم   ٣:٠٤

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٣٨

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٥٥


 

مواقيت الصلاة في محافطة الإسماعيلية


 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٧

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٤

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٤٠

وقت أذان العصر اليوم   ٣:٠٣

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٣٥

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٥٢


 


 

مواقيت الصلاة في محافطة الغربية


 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٩

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٤٦

وقت أذان العصر اليوم   ٣:٠٩

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٤٢

وقت أذان العشاء اليوم  ٧:٠٠

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وائل لطفي

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