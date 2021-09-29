الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يستقبل تدفقات جديدة وكبيرة من اللاجئين الإثيوبيين

السودان
السودان

استقبلت منطقة باسندا بولاية القضارف شرق السودان، الحدودية مع أثيوبيا، اليوم الأربعاء، تدفقات كبيرة وجديدة من اللاجئين الإثيوبيين من قبائل "القُمُزْ" و"الكومنت" بإقليم الأمهرا الأثيوبي المحاذي للشريط الحدودي مع محلية باسندا، وقدرت أعدادهم بنحو 4 آلاف لاجئ، وفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا".

وناشد المدير التنفيذي لمحلية باسندا مأمون الضو عبدالرحيم الجهات المختصة بالأمر، الإسراع في توفيق أوضاع اللاجئين من إيواء وإعاشة وكل ما من شأنه الدفع بالعمل الإنساني والصحي الذي يسهم في توفير العيش الكريم لهم.

وأكد عورة المنطقة وانعدام الخدمات الأساسية بها، داعيا منظمات الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في تقديم الخدمات للاجئين.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة تشهد غدًا الخميس، اجتماعًا دوليًا رفيع المستوى لدعم السودان، بتنظيم ورعاية دولة النرويج والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تحت شعار "دعم الانتقال المدني الديمقراطي بالسودان".

ومن المقرر أن يخاطب الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزيرة خارجية النرويج إين أريكسون.

تستهدف الفعالية، التي يخاطبها عدد كبير من وزراء خارجية ومبعوثي وممثلي دول العالم، تأكيد دعم المجتمع الدولي لعملية الانتقال المدني الديمقراطي والتضامن مع الشعب السوداني.

السودان إثيوبيا الامم المتحدة شرق السودان اللاجئين الاثيوبيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم 6 محال فى كفر الشيخ

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

الصحة: 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

أحمد مجاهد يكشف سر الهجوم على شوقى غريب

«التعليم العالى»: تطعيم كورونا شرط دخول الطلاب الحرم والمدن الجامعية

الأزهر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإمام أحمد الطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

صور

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية

مسئول أمريكى: سوليفان أكد لمصر دعم بايدن لـ«حل الدولتين»

خطوة غير عادية.. كواليس رفض الرئيس الأمريكى لقاء عباس