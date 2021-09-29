الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير لبنانى: حقوق بلادنا فى ثرواتها الطبيعية خط أحمر

وزير الأشغال العامة
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ​علي حمية​،

أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ​علي حمية​، مساء اليوم الأربعاء، أن حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية خط أحمر، ولا يمكن القبول بتجاوزه.

وشدد الوزير اللبناني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أنه لا تفريط بالسيادة اللبنانية حتى آخر شبر من المياه الإقليمية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، إن القطاع المصرفي اللبناني ومصرف  لبنان المركزي وأطرافا أخرى يعملون بتناغم من أجل التوصل إلى اتفاق على تحديد حجم الخسائر التي تكبدتها البلاد أثناء الانهيار الاقتصادي وكيفية توزيعها.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي مدمر تعهدت حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي بمعالجته بالسعي لإنعاش محادثات مع صندوق النقد الدولي.

لبنان خط أحمر حقوق لبنان المائية وزير لبنانى البنك الدولي

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