عاصى الحلانى وابنته ينتهيان من تصوير حلقة فى برنامج «سهرانين»

انتهى السوبر ستار عاصي الحلاني وابنته ماريتا الحلاني من تسجيل حلقة من حلقات برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، ومن المقرر أن تشهد الحلقة التي سيتم إذاعتها الأسبوع بعد المقبل كشف العديد من الأسرار التي تجمع عاصي الحلاني وابنته ماريتا الحلاني.

ويكشف الفنان عاصي الحلاني خلال الحلقة العديد من الأسرار حول حياته الشخصية و علاقته بابناؤه إضافة إلى الحديث عن كواليس أعماله الفنية القادمة وبداياته.

ويقدم عاصي الحلاني خلال الحلقة عدد من أغانيه إضافة إلى دويتو غنائي يجمع بينه وبين ابنته ماريتا الحلاني.

واستضاف الفنان أمير كرارة خلال حلقة الليلة من برنامج “سهرانين” المطربة أمينة و الفنان عمرو عبدالجليل على شاشة ON.

ومن المقرر أن يتحدث الثنائي "أمينة" و "عبد الجليل" عن كواليس أعمالهما لفنية وبداية دخولهما الفن، والمواقف الطريفة التي مرت خلال مسيرتهما لفنية، إضافة إلى تقديم المطربة أمينة باقة من أجمل أغنياتها التي يتفاعل معها الجمهور.

وحقق برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة نجاحًا كبيرًا؛ حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 86 مليون متابع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2019، و هو عبارة عن سهرة يتناولها أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف؛ لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة و للتحدث عن أبرز أعمال النجوم و ذكرياتهم.

ويستضيف أمير كرارة فى الموسم الجديد عددًا كبيرًا من النجوم في حلقات البرنامج المختلفة، ويتنوع الضيوف هذا الموسم بين المشاهير ليس فقط فى عالم الفن، بل سيتطرق كرارة فى حلقاته لعدد من المشاهير فى المجالات الأخرى.

وحصل النجم اللبناني عاصي الحلاني مؤخرا على جائزة "الموريكس دور" كأفضل أغنية وطنية قدمها لوطنه لبنان وأقيم الحفل تحت شعار "الأمل رغم الألم".

وأعرب عاصي الحلاني في تصريح سابق لـ"الدستور" عن سعادته وفخره بالجائزة خاصة وإنه كان وسط أهله وجمهوره اللبناني، بالإضافة إلى أن الجائزة جاءت عن أغنية وطنية لوطنه العزيز لبنان والتي هي مدينة الفن والثقافة.