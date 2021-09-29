جنبلاط: كل جهود السياسيين يجب أن تنصب فى مصلحة لبنان

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب السابق، وليد جنبلاط في تصريحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن كل الجهود المحلية من قبل الفرقاء السياسيين وغير السياسيين عليها أن تنصب في دعم الحكومة، آخذين بعين الاعتبار العقبات الكبيرة والهائلة منها المحلي ومنها الخارج عن إرادة اللبنانيين.

وفي وقت سابق من اليوم، كلفت الحكومة اللبنانية وزير المال بالحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزيادة ساعات التغذية الكهربائية، كما اطلعت على التشكيل الذي قدمه الرئيس اللبناني للجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك في أول اجتماع للحكومة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، والذي عقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.

كما وافقت الحكومة على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي، والمحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار. وأحال مجلس الوزراء حادثة الانفجار الذي وقع في التليل بمدينة عكار شمالي بيروت إلى القضاء.

وخلال الجلسة، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أهمية أن تحظى الحكومة بثقة الناس والمجتمع الدولي بعد أن نالت ثقة مجلس النواب، مؤكدا أن هذا يقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن.

وأشار إلى أن حاجات كثيرة للمواطنين، يجب أن تنكب الحكومة على تنفيذها ومنها مراقبة ضبط الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن التحدي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس، وهذا يتحقق إذا كان مجلس الوزراء فريق عمل واحد ومتضامن، مشددا على أن الحكومة تعمل وبسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من المواضيع الأساسية التي ستحظى باهتمام مباشر.