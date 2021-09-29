الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للمصريين المقيمين في دبي.. ننشر إجراءات استخراج إذن العمل

استخراج إذن العمل
استخراج إذن العمل

ترصد «الدستور» المستندات المطلوبة لاستخراج إذن العمل، وذلك للمصريين المقيمين في الإمارات، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

المستندات المطلوبة

  • أصل إذن العمل السابق المنتهي + 2 صورة ضوئية.
  • 2 صوره شخصية خلفيه بيضاء.
  • شهاده من جهة العمل تفيد بالاستمرارية في العمل + 2 صورة ضوئية.
  • اصل جواز السفر + 2 صورة ضوئية.
  • يمكن تجديد اذن العمل لمدة 3 سنوات كحد أقصى .
  • فى حالة تغيير جهة العمل الاجنبية أو كان عمر مقدم الطلب اقل من 40 عام ، فأنه يستلزم الرجوع إلى الإدارة العامة لتصاريح العمل بالقاهرة.
  • في حال إذا كان هناك قرار أجازة من العمل بمصر يجب أحضار نسخة منه مصدق بختم الجهة التي يعمل بها

الرسوم

المؤهل العالى 350 درهمًا 

المؤهل المتوسط 300

دفتر إذن العمل 30

فيما أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.

العمالة المصرية تصاريح العمل الإمارات التعليم العالي وزارة الصحة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج استفسارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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