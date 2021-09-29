اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تختتم احتفالاتها بعيد الصليب

تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، احتفالاتها بذكرى عيد الصليب المجيد.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، عن طقس عيد الصليب إن طقس عيد الصليب يصلي بالنغمة الشعانيني 3 أيام، وتقرأ فصول عيد الصليب في الثلاثة أيام العيد حتى أيام الآحاد، كما يقال تى شورى والهيتنيات وفاى إيتاف إنف الخاصة بعيد الصليب كما تقال القسمة السريانية، ويعامل عيد الصليب معاملة الأعياد السيدية.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، بتذكار إصعاد القديس غريغوريوس البطريرك الأرمني من الجب.