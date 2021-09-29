مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية تحث الحوامل للحصول على لقاح كورونا

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، اليوم الأربعاء، نصيحة صحية عاجلة، توصي "بشدة" بتلقيح النساء الحوامل أو المرضعات ضد (كوفيد- 19).

وتكثف المراكز جهودها لإقناع هذه الفئات الضعيفة بفوائد التطعيم، تزامنًا مع تواجد كم من المعلومات الخاطئة التي تساهم في انخفاض أعداد التطعيم بين النساء الحوامل أو المرضعات أو اللاتي يحاولن الحمل، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وتُظهر البيانات أن لقاحات فيروس كورونا لا تزيد من خطر الإجهاض أو التشوهات الخلقية، ولا لها أي آثار سلبية على الخصوبة. ولكن وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم تطعيم 31 بالمائة فقط من الحوامل ضد كوفيد-19 وتختلف معدلات التطعيم بشكل ملحوظ حسب العرق.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 97 في المائة من الحوامل في المستشفى (إما بسبب المرض أو المخاض والولادة) المصابات بعدوى مؤكدة بفيروس كورونا لم يتم تلقيحهن.

وأبلغت الوكالة عن 22 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين الحوامل في أغسطس، وهي أعلى نسبة في شهر واحد.

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الشهر الماضي رسميًا باللقاح للأشخاص الحوامل أو المرضعات، لكنها حاولت توضيح أن الفوائد لكل من الحوامل والجنين أو الرضيع تفوق المخاطر المعروفة أو المحتملة لعدم تلقيه.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

قالت إن منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.