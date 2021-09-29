السجن لعامل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح نارى فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة ومعاقبته 6 أشهر لحيازة سلاح بدون ترخيص.

ترجع أحداث القضية رقم 9861 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، بناء على الأمر الصادر من النيابة إلى أن المتهم "أ.م ال"، عامل إزالة، وعقب تنفيذ القرار تم القبض عليه وتفتيشه عثر بحوزته على 3 طرب حشيش، وسلاح ناري محلي الصنع فرد خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار بالسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة والهاتف للاتصال بعملائه.