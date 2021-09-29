الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس الوزراء الأردنى يصل بيروت فى زيارة رسمية

بشر الخصاونة
بشر الخصاونة

وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة، مساء اليوم الأربعاء، إلى مطار بيروت الدولي في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى مساء غد الخميس.

وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والسفير الأردني في لبنان وليد الحديد.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردني وفد وزاري يضم كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدي، وزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

وعقب وصول الوفد الأردني المطار، عُقد لقاء بين ميقاتي والخصاونة في قاعة كبار الزوار في المطار استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر إقامته.

وكانت رئاسة الحكومة اللبنانية أعلنت أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة سيصل إلى لبنان مساء اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري.

وأضافت رئاسة الحكومة أن المحادثات الرسمية ستعقد بين رئيسي وزراء لبنان والأردن صباح غد الخميس في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية)، يليها اجتماع موسع بمشاركة الوفدين اللبناني والأردني ثم لقاء صحفي مشترك.

وعقب اللقاء، سيتوجه رئيس وزراء الأردن إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم ينتقل إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدها يلبي والوفد المرافق دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الغداء.

وبعد ظهر الجمعة، يغادر رئيس وزراء الأردن والوفد الوزاري بيروت إلى عمان.

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وائل لطفي

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