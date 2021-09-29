حماقى وتميم يضعان اللمسات النهائية لألبوم «يا فاتنّى»

يواصل النجم محمد حماقي وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "يا فاتني" والمقرر طرحه للجمهور يوم 6 أكتوبر المقبل.

ويتواجد محمد حماقي داخل الاستوديو برفقة الموزع الموسيقي "تميم" للانتهاء من إحدى أغنيات الألبوم، حيث نشر تميم مقطع فيديو وهو يواصل العمل على أغنية جديدة حيث يتعاون معه حماقي في أكثر من أغنية داخل الألبوم.

وتعاون الموزع الموسيقي تميم مع النجم محمد حماقي في ألبوم "يا فاتني" بأغنية "زيها مين" والتي طرحت كأولى أغنيات الألبوم الفترة الماضية وحققت نجاحٌا كبيرًا ونسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ16 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة أحمد العيادي.

في سياق مختلف، كشف محمد حماقى اليوم عن مشاركته كأول مطرب عربي يشارك فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية بأغنيته الشهيرة "ليلة العمر" والتى حققت نجاحًا كبيرًا خلال فترة طرحها.

وشارك حماقى، متابعيه وجمهوره عبر إنستجرام، صورة له على غلاف اللعبة الشهيرة، ليعلن عن مشاركته فى قائمة الموسيقي الخاصة باللعبة، لتطرح يوم الجمعة المقبلة 1 أكتوبر ولمدة 48 ساعة، ليستقبل بعدها حماقى عددًا كبيرًا من التعليقات التى هنأته بتلك المناسبة.

موعد طرح ألبوم “يا فاتني”

وأعلن النجم محمد حماقي الأيام الماضية عن موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "يا فاتني" ونشر محمد حماقي صورة له وعلق عليها قائلًا: "استنوا ألبوم يا فاتِنّي كامل يوم ٦ أكتوبر.. وعلى فكرة .. ده مش بوستر الألبوم".

محمد حماقي

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.