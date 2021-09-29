الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط ينخفض مع ارتفاع المخزونات الأمريكية رغم تأني أوبك في زيادة الإمدادات

النفط
النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع، حتى مع اعتزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإبقاء على نهجها المتأني في زيادة الإمدادات إلى السوق رغم قوة الطلب في مختلف أنحاء العالم.
 

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات، بدعم من تعافي الإنتاج بعد استئناف العمل في المنشآت البحرية التي أُغلقت بسبب إعصارين في منطقة الخليج الأمريكي.
 

وبحلول الساعة 1625 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 26 سنتا إلى 78.82 دولار للبرميل. 

وكان خام القياس العالمي قد تراجع قرابة دولارين أمس الثلاثاء بعدما لامس أعلى مستوياته في حوالي ثلاثة أعوام عند 80.75 دولار للبرميل.
 

ونزل سعر الخام الأمريكي 11 سنتا إلى 75.18 دولار للبرميل، وكانت أسعار النفط قد بدأت بالصعود في الوقت الذي تتعافي فيه الاقتصادات من إغلاقات الجائحة ويرتفع فيه الطلب على الوقود في حين شهدت بعض الدول المنتجة اضطرابات في الإمدادات.
 

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. وزاد الإنتاج الأمريكي إلى 11.1 مليون برميل يوميا وهو ما يجاري تقريبا
مستوى الإنتاج قبل الإعصار أيدا قبل شهر تقريبا.


وذكرت مصادر أن أوبك وحلفاءها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، ستبقي على الأرجح على اتفاق يقضى بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني عندما تجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من ضغوط المستهلكين لزيادة أكبر في الإمدادات.
 

وقالت أوبك أمس الثلاثاء إن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بقوة في الأعوام القليلة المقبلة وأشارت إلى أنه يتعين على العالم مواصلة الاستثمار في الإنتاج لتجنب أزمة حتى في الوقت الذي
يتحول فيه إلى أنواع وقود أقل تلويثا للبيئة.

النفط اسعار النفط مخزونات الخام الأمريكية أوبك خام برنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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