الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

علي الطيب ضيف شرف «الغرفة 207» بطولة محمد فراج

علي الطيب
علي الطيب

يشارك الفنان علي الطيب ضمن أحداث مسلسل “الغرفة 207” الذي يخوض بطولته الفنان محمد فراج وريهام عبد الغفور، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ويظهر “الطيب” بدور المهندس محسن عبد الدايم، وذلك كضيف شرف في إحدى المشاهد التي تجمعه ببطل العمل، ويجسد فراج خلال أحداث المسلسل الذي يدور في حقبة الستينات دور موظف استقبال في فندق، وخلال عمله في الفندق يتعرض لأحداث ومواقف مليئة بالغموض والرعب.

مسلسل "الغرفة 207 " بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، ومجموعة أخرى من الفنانين وضيوف الشرف.

يدور “الغرفة 207” في قالب من الرعب والإثارة والغموض وتدور أحداث رواية الغرفة 207 فى عام 1968، وتقع أحداثها داخل غرفة بفندق أصر مالكه على بقائها رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، وتودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثير دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها، ومع مرور الحلقات يكتشف المشاهدين سبب هذه الأمور الغامضة، ويتكون العمل من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.

ضيف شرف شرف محمد فراج الغرفة علي الطيب طيب فيل ضيف غرفة لغرفة فراج الغرفة 207

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