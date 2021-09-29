إلهام شاهين: أنا أول مَن أطلقت الشرارة ضد حكم محمد مرسى

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتقدم فيلم سينمائي يحمل اسم أبناء صبرة تحكي قصته عن مصر، لافتة إلى أنه لا يصلح أن يكون الفكر الوهابي قد بدأ في الخروج من السعودية ويتمدد هنا، مشيرة إلى أنها كانت صاحبة الشرارة الأولى ضد محمد مرسي خلال فترة حكمه، مؤكدة أنها تحارب بشكل كامل التطرف والتشدد.

أضافت إلهام، خلال ندوة تكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، أنها تتمنى أن تكون المنتجة الخاصة بالفيلم؛ حتى تتمكن من تقديم وجهة نظرها وفكرها عن هذا الموضوع، مشيرة إلى أن ذلك هو دور الفن ودور كل محبي مصر ودور الصحافة والإعلام في ذلك.

وكشفت إلهام خلال الندوة عن أن لها تاريخًا مسرحًيا لما يقرب من 20 عرضًا مسرحيًا، مشيرة إلى أن العمل المسرحي شديد مهم للغاية، خاصة أنك تواجه الجمهور مباشرة، مؤكدة أن السينما هى عبارة عن تاريخ الفنان، بينما الدراما التليفزيونية عبارة عن نشرة يومية، لا بدّ أن تتابعها كصحيفة يومية.

وكرمت إدارة المهرجان في حفل افتتاح الدورة الجديدة من المهرجان إلهام شاهين وعددًا كبيرًا من الفنانين، من بينهم فاروق فلوكس والفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز وآخرون.