الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إلهام شاهين: أنا أول مَن أطلقت الشرارة ضد حكم محمد مرسى

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتقدم فيلم سينمائي يحمل اسم أبناء صبرة تحكي قصته عن مصر، لافتة إلى أنه لا يصلح أن يكون الفكر الوهابي قد بدأ في الخروج من السعودية ويتمدد هنا، مشيرة إلى أنها كانت صاحبة الشرارة الأولى ضد محمد مرسي خلال فترة حكمه، مؤكدة أنها تحارب بشكل كامل التطرف والتشدد.

أضافت إلهام، خلال ندوة تكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، أنها تتمنى أن تكون المنتجة الخاصة بالفيلم؛ حتى تتمكن من تقديم وجهة نظرها وفكرها عن هذا الموضوع، مشيرة إلى أن ذلك هو دور الفن ودور كل محبي مصر ودور الصحافة والإعلام في ذلك.

وكشفت إلهام خلال الندوة عن أن لها تاريخًا مسرحًيا لما يقرب من 20 عرضًا مسرحيًا، مشيرة إلى أن العمل المسرحي شديد مهم للغاية، خاصة أنك تواجه الجمهور مباشرة، مؤكدة أن السينما هى عبارة عن تاريخ الفنان، بينما الدراما التليفزيونية عبارة عن نشرة يومية، لا بدّ أن تتابعها كصحيفة يومية.

وكرمت إدارة المهرجان في حفل افتتاح الدورة الجديدة من المهرجان إلهام شاهين وعددًا كبيرًا من الفنانين، من بينهم فاروق فلوكس والفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز وآخرون.

على خلال الاول اليوم عمل محمد مرسي حفل جمهور فيلم في مهرجا مهرجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الخميس مائل للحرارة.. والعظمى في القاهرة 32

مفاجأة فى اقتحام شابين لمستشفى السويس العام بـ«موتوسيكل»

مصاريف المدارس الحكومية 2021.. ورسوم دخول الامتحانات للشهادات

رابط تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر ومواعيد مراكز التطعيم

9 مرشحين فقط على مقاعد مجلس إدارة غرفة صناعة المعلومات

مع اقتراب العام الدراسي الجديد.. «السناتر» سرطان التعليم أسفل العمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

حسين دعسة

بينت.. يستجيب لتلميع منظمة الايباك

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

صور

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعي الزمالك

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

محطة تل أبيب

المزيد

غدًا.. وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء قرية الخان الأحمر 6 أشهر إضافية

الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولى على جرائم المستوطنين «مريب»