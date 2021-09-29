وكيل «تعليم مطروح» يناقش إجراءات تحويل الطلاب بين المدارس

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولي شئون الطلاب ومديري المراحل التعليمية ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة التوجيه الفني ومسئول الاتحادات الطلابية بمقر ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وناقش وكيل تعليم مطروح إجراءات تحويل الطلاب بين المدارس، مؤكداً للعاملين بها ضرورة تسهيل الإجراءات علي أولياء الأمور، مشددا على الالتزام الكامل بقرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الخاص بمد فترة التحويلات للطلاب بين المدارس حتى منتصف أكتوبر المقبل وفق الضوابط والتعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن .

وشدد وكيل تعليم مطروح على المختصين بإجراءات تحويلات الطلاب ضرورة التحلي بالسرعة في الأداء والدقة في العمل لمواجهة الازدحام التي تشهده مكاتب إدارة شئون الطلاب حالياً مع قرب انطلاق الدراسة .

وأكد وكيل تعليم مطروح على ضرورة مناقشة تقرير لجنة المديرية الخاصة بالتحويلات للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ وفق النشرة ٤٠ لسنة ٢٠١٦ بالإضافة إلى تقييم أسلوب العمل بإدارة شئون الطلاب والامتحانات، وكيفية تطويره وفق التعليمات واللوائح الوزارية تيسيرا على أولياء الأمور ولضمان تقديم خدمات شئون الطلاب بدقة وسرعة وإنجاز.

ووجه وكيل تعليم مطروح خلال الإجتماع بحصر السجلات الخاصة بشئون الطلاب والعمل بإخلاص وأمانة على تطويرها بالإضافة إلى الالتزام بالتنفيذ الفوري لآلية تحويلات الطلاب وفق النشرة ٤٠ لسنة ٢٠١٦ مع ضرورة استخراج بيانات نجاح للطلاب بكل سهولة ويسر وأمن

وأكد سلامة أنه سيتم إلحاق ثلاثة أعضاء جدد بإدارة شئون الطلاب والامتحانات بعناصر تتسم بالخبرة الإدارية والكفاءة المهنية مع تشكيل اللجان الخاصة بالإدارة وتوزيع العمل على جميع الأعضاء لدعم العملية التعليمية، وتسهيل إجراءات العمل في شئون الطلاب وتحقيق السرعة في الأداء والدقة في العمل وتيسير الخدمات المقدمة للجمهور .