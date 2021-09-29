الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة للتفتيش المالى والإدارى على دور الرعاية بأسوان

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

"توفير الحماية والحقوق الكاملة للأطفال ضد العديد من الظواهر السلبية مثل العنف الأسرى وختان الإناث وبلا مأوى".. كان هو محور لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها. 

وذلك بحضور مديرى الصحة واللجنة الإستشارية لشئون الإعاقة وأيضاً مسئولى مكتب الأمومة والطفولة بالمحافظة ومديرية الصحة. 

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لقاء محافظ أسوان 

وخلال اللقاء قرر محافظ أسوان تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وبعضوية متخصصين للتفتيش المالى والإدارى والفنى على دور رعاية البنين والبنات لإعداد تقرير خلال أسبوعين عن الإجراءات التي تمت لتقديم أوجه الرعاية والحماية الكاملة للأطفال والنشء المقيمين بهذه المؤسسات وخاصة في ظل الدعم المالى والعينى اللامحدود الذى قدمته المحافظة خلال الفترة الأخيرة لهذه الدور، وهو الذى يستلزم التأكد من وصول الدعم لصالح هؤلاء الأطفال بشكل كامل، بالإضافة إلى قيام مديرية الصحة بالكشف الطبي عليهم مع توفير الوجبات الصحية لهم. 

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لقاء محافظ أسوان 

وأكد المحافظ أن ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون اللازمة لضمان نجاح فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" والمساهمة في دعم الجهود المبذولة لحماية حقوق الأطفال وتمكينهم، بجانب القضاء على ظواهر التسول وعدم وجود مأوى لهم، بالإضافة إلى مواجهة العنف ضد الأطفال وختان الإناث بالتنسيق بين اللجنة الفرعية لحماية الأطفال واللجنة المركزية بالقاهرة. 

ووافق اللواء أشرف عطية على إستضافة أسوان للمعرض الفني لذوى الهمم على مستوى محافظات جنوب الصعيد والذى سيتم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة، مشيداً بجهود المجلس القومى للطفولة والأمومة ودوره فى التصدى لكافة المشكلات والقضايا التى يواجهها الأطفال بجميع فئاتهم من أجل تحسين حياتهم وتوفير بيئة أمنة صحياً وتعليماً وإجتماعياً تساهم في تنمية مهاراتهم وتنشئتهم نشأة سليمة. 

ومن جانبها استعرضت الدكتورة سحر السنباطى موجز لأبرز أنشطة المجلس المختلفة ومنها آليات حماية الطفل والممثلة في لجان حماية الطفولة العامة والفرعية الموزعة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى خط نجدة الطفل  (16000)، مؤكدة بأن هذه اللجان والخط الساخن يمثلوا الآلية الحمائية المجتمعية لرصد كافة المشكلات والشكاوى والقضايا الخاصة بالطفولة والأمومة بمختلف المحافظات، والعمل على متابعة مختلف التدخلات والإجراءات اللازمة لإدارتها والتعامل معها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. 

وقد أوضحت سحر السنباطى بأن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " يتم تنظيمها بقريتى أبو الريش وغرب سهيل بالتعاون مع عدد من الوزارات منها الثقافة والشباب والرياضة والصحة، والتربية والتعليم، لافتة إلى أن المبادرة  تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتغيير الوعى المجتمعي تجاه حقوق الطفل والممارسات الضارة التى تسلبه هذه الحقوق ، وخاصة في القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والعادات والتقاليد وذلك من خلال تنظيم الكثير من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية والرياضية والفنية والترفيهية والتى تستمر على مدار أسبوع .

أسوان الكشف الطبى مجتمع حقوق الطفل ختان الآناث المجلس القومي للطفولة والأمومة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

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