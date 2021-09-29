الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز التدريب «ATC»

نائب المحافظ ونائب
نائب المحافظ ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اليوم، مركز الإسكندرية للتدريب “ATC” بمبنى الديوان العام، وذلك لمتابعة عدد من الدورات التدريبية المقدمة بالمركز في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية. 

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نائب المحافظ ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية


وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المركز يهدف إلى تنمية مهارات التميز والجودة والتطوير وإعداد قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالديوان العام والأحياء والمديريات، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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نائب المحافظ ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية

وأشارت إلى أهمية التدريب والتأهيل ورفع قدرات العاملين وإعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا امام مدير الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي بوزارة الاتصالات، والمهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب “ATC”، وأحمد مبروك نائب مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وجميع الجهات المختصة.

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نائب المحافظ ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية

هذا وقد أشار الضيوف بالمستوى الذي وصل إليه مركز التدريب الذي يعد من أكبر مراكز التدريب بمدينة الثغر.

وكان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والوفد المرافق لها، لمناقشة استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة، وذلك علي هامش ورشة العمل المكثفة التي تنظمها وزارة الاتصالات للقيادات التنفيذية بالمحافظة باسم "استراتيجية مصر الرقمية نحو مجتمع رقمي تفاعلي وآمن". 

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نائب المحافظ ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية

وأكد المحافظ على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن هناك اهتمام شديد للإسراع في تطبيق منظومة التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل العمل في الجهات الحكومية.

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نائب المحافظ ونائب وزير الإتصالات يتفقدان مركز الإسكندرية
مركز الإسكندرية للتدريب الدورات التدريبية المقدمة الإسكندرية الكوادر البشرية رفع قدرات العاملين نائب وزير الاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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