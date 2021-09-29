توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ومصر للطيران

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، كابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري بالشركة، وعددًا من قياداتها، حيث جرى خلال اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصر للطيران في عدة مجالات.

وقال القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه وقع البروتوكول عن الكنيسة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

وأضاف القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه جاء ذلك مع كابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة مصر للطيران.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تقديره لشركة مصر للطيران بصفتها الشركة الوطنية، مشيرًا إلى خبراته الإيجابية مع الشركة من خلال رحلاته العديدة على متن طائراتها، كما رحب بتوقيع بروتوكول التعاون.

ومن جهته أعرب الطيار عمرو نبيل عن سعادته بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبأن تقدم الشركة خدماتها المختلفة للكنيسة.

هذا، وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم الأربعاء برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعدة مناسبات هامة على مدار اليوم ولعل أبرزها ختام عيد الصليب الذي بدأ من ٣ أيام واستمر إلى اليوم.

هذا، ويقوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، بإلقاء عظته الأسبوعية في كنيسة المقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة دون حضور شعبي، وذلك في إطار خطة الكنيسة والدولة لردع فيروس كورونا المتحور.