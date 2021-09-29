الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ومصر للطيران

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، كابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري بالشركة، وعددًا من قياداتها، حيث جرى خلال اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصر للطيران في عدة مجالات.

وقال القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه وقع البروتوكول عن الكنيسة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس. 

وأضاف القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه جاء ذلك مع كابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة مصر للطيران.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تقديره لشركة مصر للطيران بصفتها الشركة الوطنية، مشيرًا إلى خبراته الإيجابية مع الشركة من خلال رحلاته العديدة على متن طائراتها، كما رحب بتوقيع بروتوكول التعاون.

ومن جهته أعرب الطيار عمرو نبيل عن سعادته بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبأن تقدم الشركة خدماتها المختلفة للكنيسة. 

هذا، وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم الأربعاء برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعدة مناسبات هامة على مدار اليوم ولعل أبرزها ختام عيد الصليب الذي بدأ من ٣ أيام واستمر إلى اليوم. 

هذا، ويقوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، بإلقاء عظته الأسبوعية في كنيسة المقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة دون حضور شعبي، وذلك في إطار خطة الكنيسة والدولة لردع فيروس كورونا المتحور.

الكنيسة الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مصر للطيران والكنيسة الكنيسة ومصر للطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لمستشار الأمن القومى الأمريكى: مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية

أمن المنطقة ووساطة مصرية بين حماس وإسرائيل.. ملفات مستشار الأمن القومي الأمريكي بالقاهرة

«تابع نتيجة تنسيقك».. لينك بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2021

فتح باب التظلم على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة السبت

بالأسماء.. الحركة القضائية لهيئة المفوضين الجدد لعام 2022

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في المزارع والأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

منى رجب

"حبيبة" ستصبح رمزًا للحرية والتقدم (2-2)

مؤمن المحمدي

الأهلي فوق الجميع

حسين دعسة

بينت.. يستجيب لتلميع منظمة الايباك

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

غدًا.. وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء قرية الخان الأحمر 6 أشهر إضافية

الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولى على جرائم المستوطنين «مريب»