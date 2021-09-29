«الخضر» يعتزم التحدث إلى الاشتراكيين حول تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا

يعتزم حزب الخضر الألماني التحدث إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الأحد المقبل، حول إمكانية المشاركة في حكومة اتحادية جديدة.

وقالت زعيمة الحزب، أنالينا بريبوك، في برلين، اليوم الأربعاء، إن التحالف المسيحي دعا حزبها أيضا إلى إجراء محادثات حول تشكيل ائتلاف حاكم الأسبوع المقبل.

وجاء إعلان بيربوك بعدما أعلن الحزب الديمقراطي الحر اعتزامه إجراء محادثات استكشافية حول المشاركة في تشكيل حكومة جديدة مطلع الأسبوع المقبل مع التحالف المسيحي أولا، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وكان الخضر والليبراليون بدأوا مساء أمس الثلاثاء محادثات رباعية حول المشاركة في الحكومة الألمانية المقبلة بحضور زعيمي حزب الخضر، أنالينا بيربوك وروبرت هابيك، وزعيم الحزب الليبرالي كريستيان ليندر والأمين العام فولكر فيسينج.

ونشر الساسة الأربعة صورة للاجتماع الرباعي على انستجرام وكتبوا "بحثا عن حكومة جديدة، نستكشف قواسم مشتركة و جسورا تتجاوز العوامل المفرقة، وقد وجدنا بعضها، أوقات مثيرة".

وأعلن الحزبان أن هدفهما هو إيجاد خطوط أساسية لتعاون سياسي ووضع "بداية جديدة" لسياسة الحكومة، وقد عزم الحزبان - وهما يمثلان أقوى شريكين محتملين في أي ائتلاف ثلاثي قادم- على إجراء محادثات ثنائية بينهما أولا قبل البدء في إجراء محادثات حول تشكيل ائتلاف ثلاثي سواء مع تحالف ميركل المسيحي أو الحزب الاشتراكي.