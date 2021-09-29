الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. الحركة القضائية لهيئة المفوضين الجدد لعام 2022

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حصلت الدستور على الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021 -2022، التي أقرها المُستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة.

وتضمن القرار تولي المستشار محمد محمود محمد عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الهيئة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021، كما تم تكليف المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير، نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة.

وتضمنت الحركة توزيع 1178 عضوًا من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة، وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.

الحركة القضائية هيئة مفوضي الدولة مجلس الدولة القضايا محكمة القضاء الإداري

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