الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الموافقة على طلب حي أول الزقازيق لتصاريح وضع فروشات بيع حلوى المولد النبوي

المجلس التفيذى
المجلس التفيذى

وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة الأستاذ ممدوح غراب محافظ الشرقية على المذكرة المقدمة من رئاسة حي أول الزقازيق بشأن الحصول على تصاريح لوضع فروشات أمام المحلات بمناسبة المولد النبوي الشريف، مقابل تحصيل مبلغ 1500 جنيه للشوارع الرئيسية و1000 جنيه للشوارع المتوسطة و500 جنيه للشوارع الجانبية، وذلك لحساب النظافة بحي أول على أن يتم تحصيل رسم إشغال 10 جنيه على كل متر حتى نهاية تلك المناسبة.

وقال المحافظ إنه من غير المسموح التعدي على الشارع وغلقه أمام حركة السيارات والمارة بحجة افتراش أصحاب المحال التجارية ومحلات الحلوى بضاعتهم بالطريق بما يخالف التصريح الممنوح لهم وذلك لإعادة الإنضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

وشدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع وكيلي وزارتي التموين و الصحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحال الجارية ومحلات بيع الحلوى للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تقدم محافظ الشرقية بالتهاني لأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية والعسكرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين بالمحافظة بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف داعيا المولى عز وجل أن يديم على أبناء الشرقية دوام التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

حضر الاجتماع  اللواء محمد أبو شقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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