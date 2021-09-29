«باركيندو»: قرارات «أوبك+» تلبي الزيادات التدريجية للطلب على النفط

قال محمد باركيندو أمين عام أوبك في كلمة افتتاحية لاجتماع فني لـ"أوبك+"، اليوم الأربعاء، إن الزيادات التدريجية لإنتاج المجموعة تلبي ارتفاع الطلب على النفط بينما تحول دون تراكم فائض الإمدادات.

وأضاف باركيندو - وفقًا لحساب أوبك على تويتر" -:"من حيث نقف الآن، فإن القرارات الوزارية لأوبك ومن خارج أوبك للبدء في إعادة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق كل شهر لمواصلة المساهمة في التوازن بين الحاجة لزيادات تدريجية لمعالجة الطلب، بينما تحول دون حدوث فائض محتمل للمعروض".

وفي سياق متصل، هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد 5 أيام من الصعود وتخطي سعر البرميل حاجز الـ80 دولار متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية، بالإضافة إلى إعلان البيت الأبيض عن قلقه من الارتفاعات التي شهدتها أسعار الخام مؤخرا، شكل ضغطًا على سعر الخام.

فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 1.9% إلى 73.85 دولارًا للبرميل، وهبط خام برنت تسليم شهر نوفمبر 1.8% إلى 77.70 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة "ICE"، بعد أن ارتفع يوم الثلاثاء إلى 80.75 دولار.

فيما قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض ، أمس الثلاثاء، إن البيت الأبيض يظل على اتصال مع منظمة أوبك بشأن أسعار النفط ويفحص جميع الأدوات لمعالجة تكلفته، وذلك بعد أن تجاوز خام برنت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات.

الأسعار

كما زادت مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمعهد البترول الأمريكي، في أول زيادة للمخزونات على مستوى البلاد منذ 8 أسابيع، وهو ما ستأكده بيانات حكومية تصدر في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقال هوي لي، المحلل الاقتصادي في شركة أوفرسي تشاينيز بانكينج كورب في سنغافورة لوكالة بلومبرغ، "تعرضت أسعار النفط اليوم إلى توقف مؤقت، لكنها ستظل مدعومة وفي اتجاه صعودي، يمكننا أن نرى برنت يرتفع أكثر نحو 85 دولاراً ".