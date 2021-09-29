الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير المالية الجزائري: نبدأ تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا

لقاح كورونا في الجزائر
لقاح كورونا في الجزائر

أشرف الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) وزير المالية، أيمن بن عبدالرحمان، اليوم الأربعاء، على انطلاق عملية تصنيع اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا، وأشار إلى أن شركة "صيدال" حصلت على تصريح لاستخدام الاسم التجاري "كورونا فاك" للقاح الذي سيتم إنتاجه بالجزائر.

وقال عبدالرحمان، في كلمة على هامش انطلاق إنتاج اللقاح  بقسنطينة، إن "تطابق منشآت صيدال (مؤسسة حكومية) مع المعايير المحددة من طرف الخبراء الصينيين، مكنها من الحصول على التصريح بإنتاج اللقاح من طرف شركة سيونافاك الصينية".

وأضاف: "نحن من الأوائل في إفريقيا المصرح لنا باستخدام هذه الميزة لإنتاج اللقاح المماثل للمنتج في الصين".

الصين اللقاح الصينيين سيونافاك الجزائر

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