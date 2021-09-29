الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء البحر الأحمر
موانيء البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (16000) طن بضائع و(384) شاحنة وشملت حركة الواردات (10000) طن بضائع و(102) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(282) شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Gasmina وعلى متنها 9300 طن كبريت قادمة من السعودية بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية، الحرية 2، دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وعمان. 

موانيء البحر الاحمر تعلن أسواق تداول الأموال المحلية

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