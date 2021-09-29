الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 8 أطنان مواد غذائية تستخدم لإنتاج حلوى المولد بمصنع غير مرخص في الشرقية

ضبط 8 أطنان مواد
ضبط 8 أطنان مواد غذائية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بالمحافظة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود؛ للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين حملة مكبره برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابه بالمديرية، ومحمود جبر، أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج حلوي مولد النبوي الشريف بدون ترخيص بناحية طريق بلبيس - العاشر من رمضان بالمدينة الصناعية، وتم التحفظ على 20 شيكارة سوداني مقشور زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي ١ طن سوداني و40 شيكارة سمسم مقشور ذهبي زنة الشيكارة 60 كجم بإجمالي ٢ طن و٤٠٠ كيلو جرام سمسم و20 شيكارة نشأ ذرة غذائي زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي نصف طن نشا و40 شيكارة فول سوداني زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي ٢ طن فول سوداني و20 شيكارة حمص زنة الشيكارة 50كجم بإجمالي طن و15 شيكارة سكر ابيض لزوم التصنيع زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي ٧٥٠ كيلو جرام و20 شيكارة جوز هند مبشور زنة الشيكارة 35كجم بإجمالي ٧٠٠ كيلو جرام و50 كجم حلوي مولد النبي معبأة ومعد للبيع كمنتج نهائي.

رمضان وزارة حملة مصنع بدون ترخيص النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

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