«ميكروباص» تدهس سيدتين بالعاشر من رمضان

كشف الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله انحراف سيارة "ميكروباص" واصطدامها بسيدتين بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية.

بالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو، وتبين أنها ميكروباص قيادة سائق، مقيم بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، واصطدامها بكل من ربة منزل ونجلتها، مقيمتان بذات الدائرة، أثناء جلوسهما على الرصيف بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، بسبب حدوث عطل بمكابح السيارة، ونتج عن ذلك إصابتهما بكسور وسحجات، وتم نقلهما للمستشفى بمعرفة السائق لتلقى العلاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بحدوث عطل مفاجئ بمكابح السيارة أدى إلى انحرافها والاصطدام بهما، ولم يتمكن من مفاداتهما.

وبسؤال كل من نجل الأولى، وزوج شقيقة الأولى أيدا ما جاء بالفحص، ولم يتهما أو يشتبها جنائياً في الحادث، وأنهما لم يحررا ثمة محاضر بالواقعة، وأيدا رغبتهما بالتنازل والتصالح مع السائق.

مهام واختصاصات الداخلية

وضع السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ورسم الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

وتنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكل أنواعها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة.

مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشآت والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية، والعمل على توفير الحماية الأمنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية، ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن طبقا للقانون.

وتنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقاً للقانون.

تنفيذ الأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج من وإلى الجمهورية وإصدار وثائق السفر للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الأجانب ومنح تراخيص الإقامة وتنفيذ قرارات الإبعاد وفقاً للقانون، وإدارة وتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء الجمهورية وإصدار رخص المركبات ورخص القيادة، وإدارة المنشآت العقابية وحماية ورعاية نزلائها وإعادة تربيتهم وإصلاحهم والعمل على تأهيلهم وتطوير وتحسين أوضاع هذه المنشئات ورفع مستوى أدائها وضمان حفظ النظام فيها.

وضع وتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني في أوقات السلم والحرب ومكافحة الحرائق والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم وإدارة السجل المدني وإصدار البطاقات الشخصية والعائلية طبقاً للقانون.