الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 143 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في الموجة الـ18 بدمياط

حملة أزالة بدمياط
حملة أزالة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي، للحفاظ على حق الشعب ومواجهة البناء المخالف وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتصدي الحاسم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفي هذا الصدد، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة 5 حالات تعدى على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى بمساحة  757 م2، بمركز كفر سعد وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم ضمن أعمال الموجة 18.

وذكرت "المحافظ" أنه تم إزالة 149 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بعدد من المناطق بمساحة إجمالية 18628 م2 وذلك منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة، مشددة على كافة الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفورى لأى حالة تعدى فى المهد والتعامل معها بكل حسم.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض

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