الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قراران جمهوريان بتخصيص أراض ملكية خاصة لـ«المنفعة العامة»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 425 لسنة 2021 بتخصيص عدد من مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في بعض المشاريع.

كما نشرت الجريدة قرار الرئيس السيسي رقم 426 لسنة 2021 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 433 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021، فيما تضمنه من تعيين محمد جمال السيد طايع بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الأراضي المملوكة للدولة المشاريع

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